Serbia limita los beneficios de la venta de productos de primera necesidad en el 20 %

"Tendremos precios más bajos para el 80 % de todo lo que los ciudadanos compran a diario", dijo el ministro de Finanzas serbio, Sinisa Mali, en declaraciones a la televisión pública RTS, aunque matizó que se trata "solo parte de un gran paquete de medidas".
El ejecutivo planea aprobar en octubre o noviembre varias leyes con el objetivo de frenar el impacto de la subida de precios de los alimentos en la tasa de inflación.
El Gobierno serbio espera con el decreto de hoy una bajada de los precios de entre el 10 y 20 %, y con ello poder reducir la tasa de inflación, que en julio estuvo en el 4,9 % interanual.
Los analistas locales consideran que la medida forma parte de una estrategia política ante posibles elecciones adelantadas, que exige el movimiento estudiantil del país, que se manifiesta desde hace nueve meses contra el régimen del presidente populista nacionalista Aleksandar Vucic.
Según los críticos, las medidas anunciadas hoy están dirigidas en gran parte al electorado típico del gobernante partido SNS: los ciudadanos con ingresos más bajos y a los jubilados.