Suecia y Países Bajos urgen a la UE a tomar medidas más duras contra Israel y Hamás

Los dos países confían en la misiva en que la reunión de ministros de Exteriores que tendrá lugar en Copenhague el sábado “dé lugar a mensajes políticos y orientaciones claras, seguidos de medidas concretas”.

En particular, Suecia y Países Bajos insisten en que los Estados miembros deben aprobar las propuestas de sanciones contra los líderes políticos de Hamás, así como solicitar al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que presente más propuestas sobre formas de aumentar la presión sobre la milicia islamista.

Al mismo tiempo, pidieron adoptar rápidamente las propuestas para introducir “sanciones selectivas contra los ministros extremistas israelíes que promueven actividades de asentamiento ilegales y trabajan activamente en contra de una solución negociada de dos Estados”, así como sanciones adicionales contra los colonos violentos.

Algunos países de la UE están a favor de prohibir la entrada a territorio comunitario de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, Estocolmo y La Haya insisten en que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente la participación de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa, y en que se respalde la suspensión del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, quieren que la Comisión presente una propuesta a tal efecto, incluyendo criterios sobre cómo y cuándo debería levantarse dicha suspensión.

“La situación humanitaria en Gaza sigue siendo extremadamente preocupante e intolerable. El sufrimiento de la población civil es indescriptible”, destacaron.

Agregaron que debe respetarse el derecho internacional humanitario y que es necesario alcanzar inmediatamente un alto el fuego duradero, con la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos y el fin del régimen de Hamás en Gaza. “Debe garantizarse un acceso humanitario sin trabas, seguro y duradero”, apuntaron.

Suecia y Países Bajos recalcan además que la decisión del Gabinete de Seguridad israelí del 8 de agosto de ampliar aún más la ofensiva militar en Gaza, con el probable desplazamiento a gran escala de civiles a enclaves cada vez más pequeños, subraya aún más la necesidad de actuar.

“Tras nuestros debates y la conclusión de la Comisión de que Israel estaría incumpliendo el artículo 2 del Acuerdo de Asociación (sobre el respeto a los derechos humanos), así como la falta de aplicación del acuerdo humanitario alcanzado con la UE, consideramos que es necesario hacer más para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí a fin de que cambie su rumbo y cumpla sus obligaciones de conformidad con el Derecho internacional”, concluyeron.