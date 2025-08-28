Suiza anuncia que financiará doce proyectos para la reconstrucción de Ucrania

Asimismo habrá un proyecto para el desminado del que se encargará la Fundación Suiza del Desminado, que tendrá a su cargo la construcción de un taller de mantenimiento y reparación de máquinas utilizadas para ese fin, así como para la adquisición de herramientas modernas.

El presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos (107 millones de euros) y han sido atribuidos a proyectos examinados conjuntamente por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania.

El Gobierno suizo financiará 93 millones del total y el resto será cubierto por empresas suizas y socios ucranianos.

Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año, según el plan acordado y que ha sido anunciado con motivo de la visita a Suiza de la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

Entre los proyectos concretos figura la producción de línea de contacto para el sistema ferroviario de Ucrania, la construcción de casas modulares prefabricadas para los desplazados internos, la instalación de sistemas solares y de estaciones de bombeo de agua en el este del país o la creación de un centro de radioterapia para el tratamiento de cáncer.

En varios casos se establece que se utilizarán materiales locales, sostenibles y que se creará empleo entre la población.