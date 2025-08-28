Templo de Santa Rosa de Lima en Perú espera 90.000 visitantes para dejar deseos en su pozo

Lima, 28 ago (EFE).- El santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital de Perú, prevé recibir más de 90.000 personas este fin de semana con motivo de su celebración el 30 de agosto, donde los fieles depositan en el pozo del templo sus deseos y plegarias dirigida a la patrona de América y de Filipinas.