Todos los miembros del BCE estuvieron a favor de mantener los tipos de interés en julio

Además, el Consejo de Gobierno del BCE consideró que en septiembre podrá ver mejor cómo afectan a la economía de la zona los aranceles, las guerras y la apreciación del euro.

Un miembro del Consejo de Gobierno opinó que "las condiciones actuales también serían consistentes con una nueva bajada de los tipos de interés debido al aumento de los riesgos a la baja para el crecimiento y la inflación".

En general, el BCE consideró que era mejor esperar a tener más información y que se resolviera parte de la incertidumbre, sobre todo la relacionada con los aranceles de EEUU.

"No había presión inmediata para modificar los tipos de interés en la reunión", añaden las actas de la reunión de finales de julio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Consejo de Gobierno consideró que los tipos de interés están en "un territorio neutral", que ni impulsa, ni frena el crecimiento, después de ocho recortes en las últimas nueve reuniones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El BCE observó que "las condiciones financieras siguen bastante estables".

Asimismo los datos económicos disponibles desde la reunión de comienzos de junio confirmaron que "la inflación y las perspectivas de inflación están en un buen lugar" para que la inflación se estabilice en el objetivo, que es una tasa del 2 % a medio plazo.