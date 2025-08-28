Un niño se encuentra en estado crítico tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis

El director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, Thomas Klemond, informó hoy en conferencia de prensa que está atendiendo a nueve pacientes involucrados en el tiroteo escolar y que uno de los menores tiene un diagnóstico reservado por su condición crítica.
Otras seis personas, cinco menores entre ellos, se encuentran en buen estado y otros dos están en estado grave, agregó Klemond.
Por su parte, Marty Scherer, jefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS), dijo que un niño había recibido un disparo con una escopeta en la espalda mientras cubría a uno de sus compañeros.
A su vez, el Hospital Infantil de Minnesota publicó un comunicado informando que cuatro menores fueron dados de alta y otros tres permanecen bajo sus cuidados.
El miércoles, un hombre de 23 años identificado como Robin Westman, disparó en la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años en el sur de Minneapolis.
Westman asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos antes de suicidarse, de acuerdo con datos ofrecidos por la policía local.