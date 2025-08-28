Una ONG israelí acusa de "crímenes de guerra" a un general por arrancar olivos palestinos

"Es muy raro que el Ejército sea tan directo sobre sus motivos", explicó este jueves a EFE Noa Sattath, la directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), que presentó la queja.

Según el grupo, que anunció su decisión en un comunicado el lunes, se trata de la primera queja contra un alto oficial presentada por un grupo israelí por presuntos crímenes de guerra en Cisjordania desde que comenzó la ofensiva en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

El general, Avi Bluth, aparece en un vídeo difundido el viernes pasado, poco después de que las autoridades arrestaran a un palestino sospechoso de haber tratado de disparar a colonos cerca de la aldea de Al Mughayir, al este de Ramala.

"Cada aldea y cada enemigo deben saber que si llevan a cabo una operación (ataque), pagarán un alto precio", dijo Bluth. Durante los días siguientes, los soldados arrancaron unos 3.100 árboles en la aldea, "causando un daño material extenso", denuncia ACRI.

La queja, presentada ante el fiscal general militar, es el primer paso legal antes de presentar una denuncia.

"Si el Estado no responde, tenemos la intención de continuar con los procedimientos legales", explicó Sattath, detallando que las autoridades tienen hasta 21 días para responder a su queja.

La organización, que suele denunciar los abusos de las autoridades israelíes a los palestinos de Cisjordania ocupada, decidió dar el paso y presentar una queja formal por lo contundente de las declaraciones de Bluth.

"Normalmente, cuando nos quejamos de algo, suelen decir que había un terrorista involucrado, o que había riesgo para las fuerzas. Y aunque en muchas ocasiones vemos que estos argumentos son débiles, es muy difícil probarlo", aseguró la directora ejecutiva.

"No digo que el Ejército no haya llevado a cabo castigos colectivos en el pasado, pero nunca han dicho que lo estaban haciendo", detalló.

Un portavoz castrense israelí dijo a EFE el sábado que la destrucción de los olivos buscaba "mejorar las defensas, especialmente tras el ataque terrorista ocurrido el miércoles".

Ese día, un palestino abrió presuntamente fuego contra colonos que pastaban sus ovejas en la aldea palestina, hiriendo a uno antes de huir, y el Ejército defiende que la eliminación de la vegetación se llevó a cabo para mejorar la visibilidad en la zona.