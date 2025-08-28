Venezuela y Antigua y Barbuda evalúan "amenazas" que "comprometen" su paz y seguridad

"Analizamos en profundidad la situación geopolítica actual de la región y las diversas amenazas que comprometen la paz y la seguridad de nuestros pueblos", indicó Gil en su canal de Telegram, luego de que EE.UU. manifestara, la semana pasada, estar preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques al mar Caribe, cerca de Venezuela.

Según el canciller, él y Browne también revisaron la agenda bilateral y los avances en iniciativas regionales, como el proyecto Agro-ALBA, que "busca fortalecer la cooperación agrícola" entre ambos países, según Gil.

La Casa Blanca subrayó este jueves que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de EE.UU., que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura que está involucrado el Gobierno de Venezuela.

"El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país", reiteró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que la iniciativa de Washington cuenta con el apoyo de países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana o Trinidad y Tobago, y que sus Gobiernos han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

Este miércoles, los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) advirtieron que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe pone en riesgo la estabilidad de la región.

El bloque -integrado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Venezuela- expresó que esta acción representa una "seria amenaza a la paz y a la seguridad de la región" y que constituye una "violación" de los compromisos suscritos en el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.