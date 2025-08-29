ACNUR llama a reforzar la paz en el este de la RDC y facilitar el regreso de refugiados

“El retorno voluntario, seguro y digno sigue siendo la solución más duradera para muchos refugiados en la RDC y Ruanda”, dijo Grandi, tras su visita al campamento de tránsito de Nkamira, en la Provincia Occidental de Ruanda, cerca de la frontera congoleña.

“Acnur valora los recientes esfuerzos de paz, en particular la iniciativa de Washington y el proceso de paz de Doha, que han reconocido la importancia de abordar la cuestión de los refugiados”, agregó el alto comisionado.

El centro está situado en el distrito de Rubavu y acoge a unos 3.196 congoleños que huyeron de los recientes enfrentamientos en su territorio y forman parte de las 130.000 personas refugiadas en Ruanda.

Tras recorrer Nkamira, Grandi señaló que su visita respondía al acuerdo de paz entre Ruanda y la RDC, firmado el pasado 27 de junio en Washington, y a la Declaración de Principios de Doha, que busca poner fin al conflicto con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Su verdadero valor (acuerdo de paz) se medirá con acciones concretas que brinden seguridad, estabilidad e inversión duraderas en las comunidades, para que el retorno no solo sea posible, sino también sostenible”, cerró Grandi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita fue posterior a las conversaciones mantenidas este jueves con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, centradas en fortalecer la cooperación con Acnur y priorizar la protección de los refugiados, su integración y soluciones a largo plazo, según medios locales.

“El Acnur está listo para desempeñar su papel de facilitador. Los refugiados congoleños en el campamento expresaron su deseo de regresar a casa, pero solo si cesa la violencia y se establece la seguridad en el este de la RDC”, afirmó en su cuenta de X.

Esta semana, funcionarios ruandeses y la dirección de Acnur discutieron el plan para transformar los campamentos de refugiados en asentamientos integrados.

El Gobierno de Kagame están avanzando en la inclusión de refugiados a través de acuerdos con entidades como el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), que junto a Acnur firmaron un plan de acción conjunto para apoyar la autosuficiencia de los desplazados en sectores como energía, agua, transporte, educación y medios de vida.

Las conversaciones de paz con el M23, respaldado por Ruanda, se reanudaron este miércoles con compromisos de respetar el alto al fuego, prohibir la toma de posiciones por la fuerza y restablecer la autoridad estatal en el este del país, que se detallará en un futuro acuerdo.

El proceso prevé crear un mecanismo de verificación del alto el fuego con la participación de la misión de la ONU en la RDC (Monusco), así como garantizar el retorno "voluntario y digno" de los refugiados y desplazados internos en coordinación con los países de acogida y Acnur.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco.