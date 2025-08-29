Al menos 306 personas fueron detenidas en Portugal por violencia doméstica hasta junio

Durante este tiempo, la PSP -uno de los principales cuerpos policiales en el país- recibió un total de 11.445 de denuncias por este delito, siendo 9.666 de estas contra personas de sexo masculino.

Entre las víctimas, 8.456 eran mujeres y 4.172 eran hombres. De esta cifra, la gran mayoría eran hijos o hijastros del supuesto agresor (3.734), seguidos por cónyuge o compañero (3.521) y expareja (1.699).

Entre enero y junio, la PSP llevó a la apertura de 10.168 investigaciones en el Ministerio Público luso por el delito de violencia doméstica, habiendo declarado sospechosos formales a 3.404 personas.

En el marco del trabajo de sus equipos "de proximidad y apoyo a la víctima", monitorizaron 11.681 contactos y acciones de refuerzo policial.

La PSP destacó también que durante este tiempo han llevado a cabo múltiples formaciones y acciones de sensibilización en la sociedad, incluyendo en escuelas.

Según los últimos datos publicados por la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género (CIG) lusa, en el primer trimestre de 2025 hubo 7 fallecidos por violencia doméstica en Portugal, de las cuales seis eran mujeres y una un hombre.

En Portugal no hay registro oficial de los datos unificados de violencia de género, sino que se categorizan por entornos, como violencia doméstica o en contexto de pareja, y que incluyen también víctimas hombres.