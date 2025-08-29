Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

Beirut, 29 ago (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en un ataque israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Sir al Gharbiya, en el sur del Líbano, después de que la víspera fallecieran dos soldados en la misma región por la explosión de un dron perteneciente al Estado judío que estaban inspeccionando.