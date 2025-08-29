Alemania insta a sus ciudadanos a abandonar Irán por la posibilidad de represalias

Berlín, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Alemania ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irán después de que este jueves el país centroeuropeo diese comienzo junto con Reino Unido y Francia al proceso de "reinicio rápido" para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas sobre el programa nuclear de Teherán.