Alemania insta a sus ciudadanos a abandonar Irán por la posibilidad de represalias

Berlín ya aconsejaba evitar los viajes al país persa, pero ahora conminó a sus ciudadanos a abandonarlo si cuentan con la opción, debido a la posibilidad de que haya represalias.
"Los representantes del Gobierno iraní han advertido repetidamente con consecuencias en este caso (de que se reactivasen las sanciones) en el pasado, por lo que no se puede descartar que los intereses y los ciudadanos alemanes en Irán se vean afectados por contramedidas", señaló el Ministerio.
En estos momentos, la Embajada de Alemania en Teherán solo puede proporcionar asistencia consular de manera limitada, advirtió.
Irán afirmó este jueves que responderá de "manera apropiada" al comienzo del proceso de "reinicio rápido" por parte de Reino Unido, Francia y Alemania, acción que calificó de "ilegal" e "invalida".
"Esta escalada provocadora e innecesaria tendrá respuestas apropiadas", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en un comunicado.
El jefe de la diplomacia iraní afirmó que el inicio del proceso por parte de los europeos "socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación entre Irán y la agencia (Organismo Internacional de Energía Atómica)", una colaboración ya paralizada desde la reciente guerra de los 12 días con Israel.