Amplio apoyo en UE a formar a tropas ucranianas dentro de Ucrania cuando llegue la tregua

“Celebro que hoy haya un amplio apoyo a la ampliación del mandato de nuestra misión militar EUBAM para proporcionar formación y asesoramiento dentro de Ucrania tras cualquier tregua”, indicó Kallas en una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Defensa de la Unión celebrada en la capital danesa.

Kallas constató ese apoyo durante una discusión sobre las garantías de seguridad que la UE está debatiendo para Ucrania a fin de asegurar su futuro, un papel en el que dejó claro que “Europa cumplirá plenamente su parte”.

Preguntada por si la UE ve necesario que haya un alto el fuego para trasladar su misión de adiestramiento a suelo ucraniano, Kallas reconoció que "es un poco como el dilema del huevo y la gallina”.

“Es cierto que estamos hablando de cambiar el mandato para la formación en territorio ucraniano si hay un alto el fuego. Por eso, algunos dicen que deberíamos hacerlo después, pero también podemos hacerlo de forma condicional, de modo que acordemos ya cómo cambiar el mandato, para que sea condicional cuando el alto el fuego o la tregua entren en vigor cuando realmente sea necesario”, explicó.

La ex primera ministra estonia recordó que la UE y sus Estados miembros son el mayor proveedor de formación del Ejército ucraniano, y apuntó que hasta ahora han instruido a más de 80.000 soldados en países comunitarios, “y debemos estar dispuestos a hacer más”.

“Esto podría incluir la colocación de instructores de la UE en Ucrania”, recalcó.

Sobre el comunicado publicado hoy en el que Kallas vuelve a condenar los ataques rusos con drones y misiles contra Kiev de esta semana, que ha sido respaldado por todos los Estados miembros menos por Hungría, y preguntada por si cree que no habría apoyo suficiente para trasladar la misión de formación a Ucrania, dijo que “cuando tenemos 27 y 26 a bordo, entonces es un amplio apoyo”.

“Puedo decir que es un amplio apoyo. Pero sí, las discusiones que tuvimos fueron sobre el cambio de mandato”, agregó.

La alta representante afirmó que Estados Unidos ha sido “muy claro” sobre que “los europeos tienen que liderar esta cuestión”.

“Una vez más, debemos demostrar que estamos asumiendo la responsabilidad en determinados ámbitos, como la formación, que se ha llevado a cabo en Europa, y que estamos dispuestos a hacerlo en Ucrania y en su territorio una vez que se alcance una tregua”, insistió.

Consideró que "la paz es importante, pero solo puede ser justa y duradera si existen garantías de seguridad creíbles”.

En su opinión, el ataque ruso del miércoles contra Kiev “demuestra lo deliberada que es la decisión de Rusia de intensificar el conflicto y burlarse de los esfuerzos de paz”.

Recordó que la UE y sus Estados miembros ya han proporcionado más de 63.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania desde que comenzó la guerra, y en 2025 ha dado 25.000 millones.

Pidió en concreto que se desbloqueen los 6.600 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) cuyo desembolso sigue vetando Hungría para sufragar armas para Ucrania.

“No tienes por qué formar parte de ello, pero deja que otros lo hagan”, comentó Kallas.

Afirmó además que ese dinero podría utilizarse para contribuir a la iniciativa de los países de la OTAN de comprar armas a Estados Unidos para reforzar a Ucrania.