Archivan investigación contra exsenador uruguayo Guido Manini Ríos por presunta omisión

Según confirmaron este viernes desde la Fiscalía General de la Nación, la fiscal del caso entendió que el mencionado delito prescribe a los cuatro años, según indica el Código Penal.

El 1 de noviembre de 2019, la Justicia uruguaya solicitó que Manini Ríos perdiera los fueros parlamentarios para poder ser imputado por la presunta omisión de denunciar la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo por la desaparición y muerte de un guerrillero durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

La confesión de Gavazzo sobre la muerte del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 salió a la luz después de que en 2019 se publicaran actas del Tribunal de Honor del Ejército en las que había documentos que incluían las declaraciones del exmilitar.

En septiembre de 2020, la Cámara Alta afrontó el debate sobre el desafuero de Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición que gobernó Uruguay en el período 2020-2025.

La sesión finalizó con una votación en la que 16 personas se mostraron en contra y 15 lo hicieron a favor, por lo que finalmente el senador no perdió sus fueros.

El artículo 114 de la Constitución Nacional indica: "Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

Manini Ríos fue cesado como comandante en jefe del Ejército en marzo de 2019.

Poco después, inició una carrera política en una formación recién creada, por la que se postuló a la Presidencia en 2019 y nuevamente en 2024.