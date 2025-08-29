Ascienden a 32 los cuerpos exhumados de supuestas víctimas de una secta cristiana en Kenia

Siete nuevos cuerpos se desenterraron este jueves en tumbas poco profundas en la localidad de Kwa Binzaro, situada en la vasta finca boscosa de Chakama, en el condado de Kilifi, precisó el patólogo del Gobierno Richard Njoroge, en declaraciones que recogen este viernes medios locales.

"Hemos observado que en este sitio en particular los cuerpos parecen algo recientes. No están completamente esqueletizados, como la semana pasada. Los cuerpos que exhumamos la semana pasada eran esqueletos completos, sin carne. Pero los cuerpos que encontramos aquí parecen haber sido enterrados hace unos meses o semanas", explicó Njoroge.

"Sólo unos pocos cuerpos tenían ropa. La mayoría están desnudos", señaló el patólogo, al indicar que se encontraron también 54 partes corporales esparcidas por el suelo a cierta distancia de las tumbas que, al parecer, pudieron ser exhumadas por animales salvajes.

Esos fragmentos, puntualizó, "se someterán a test de ADN para determinar si se trata de diferentes individuos o guardan relación con los restos hallados en las tumbas".

El activista pro derechos humanos Walid Sketty señaló que "esto es una clara indicación de que este acto (supuestas prácticas de la secta) sigue vigente y que el Gobierno y las partes interesadas deben adoptar medidas proactivas para gestionar este desastre".

El comisionado del Gobierno en Kilifi, Josephat Biwott, afirmó que las autoridades han "hablado con la gente para fortalecer la vigilancia comunitaria" frente a las actividades de la secta.

La Unidad de Homicidios de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés) ha identificado, hasta el momento, al menos 27 posibles fosas comunes, 20 de las cuales ya han sido abiertas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que estos hechos están vinculados con la llamada "masacre de Shakahola", en referencia al nombre del bosque también situado en Chakama, en el que los seguidores de una secta, incluidos muchos niños, ayunaron hasta la muerte tras ser convencidos por su líder, Paul Mackenzie.

Las autoridades creen que algunas de las víctimas que sobrevivieron a esa tragedia no fueron plenamente aceptadas por sus familias o comunidades cuando regresaron, lo que las empujó a volver a la zona, pero esta vez todavía más en el interior del bosque.

De momento, once sospechosos han sido detenidos en relación a los hallazgos en Kwa Binzaro, incluida la mujer que compró la tierra donde fueron enterradas las víctimas, si bien los propietarios de la finca de Chakama niegan haberle vendido el terreno.

Entretanto, siguen desarrollándose en los tribunales diferentes juicios contra Mackenzie, detenido el 14 de abril de 2023.

El líder de la secta se enfrenta, junto a sus coacusados, a cargos de terrorismo, asesinato de 191 niños y homicidio involuntario de al menos 238 personas.

Las autopsias realizadas tras el hallazgo de los cuerpos en fosas comunes en Shakahola mostraron que, además de los rastros de inanición en todos los cadáveres, algunos tenían también signos de estrangulamiento y asfixia.