Austria protesta ante Rusia por las amenazas de Medvédev si renuncia a su neutralidad

En un artículo publicado en el medio estatal ruso RT, Medvédev sostuvo que la pérdida de la neutralidad supondría que Austria "podría ser incluidas en los planes de largo alcance de las fuerzas rusas", y que semejante paso representaría una "violación de tratados internacionales", llegando a augurar incluso que "el edificio de la estatalidad austríaca colapsaría".
La protesta diplomática se produjo el jueves y se rechazaron las palabras de Medvédev -vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia- como "una injerencia en los asuntos internos de Austria", señala un comunicado del ministerio citado por la radio pública ORF.
El Ministerio de Exteriores recalcó además que no está previsto abandonar la neutralidad ni solicitar el ingreso en la Alianza Atlántica.
La ministra de Defensa, Klaudia Tanner, tachó las afirmaciones de Medvédev de "inaceptables" y aseguró que Austria "no se deja ni chantajear ni amenazar".
El Gobierno austríaco, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, subrayó en su programa de coalición el compromiso con la neutralidad del país.
El propio presidente, Alexander Van der Bellen, señaló recientemente que "no sería recomendable" plantear ahora una adhesión a la OTAN.