Austria protesta ante Rusia por las amenazas de Medvédev si renuncia a su neutralidad

Viena, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria convocó al encargado de negocios de Rusia en Viena para protestar por las declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev, que amenazó al país alpino en caso de que renunciara a su neutralidad y decidiera ingresar en la OTAN.