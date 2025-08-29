Brasil aumenta su déficit fiscal en julio hasta el 7,86 % del PIB

São Paulo, 29 ago (EFE).- Brasil interrumpió en julio su senda de mejoría de sus cuentas públicas y su déficit fiscal aumentó hasta el 7,86 % del producto interior bruto (PIB) acumulado en los últimos doce meses, lo que supone 0,56 puntos más que el mes anterior.