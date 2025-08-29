Cancelada una exhibición aérea en Polonia tras morir un piloto durante los entrenamientos

El ministro, que viajó al aeropuerto de Radom (centro) al ser informado del suceso, aseguró hoy en unas declaraciones a la prensa en Varsovia que "todas las circunstancias de la catástrofe serán investigadas y verificadas" y expresó sus condolencias a la familia del piloto fallecido, el mayor Maciej "Slab" Krakowian.

El ministro de servicios especiales, Tomasz Siemoniak, calificó el hecho como una "noche trágica para las fuerzas aéreas polacas" y señaló, en una entrevista para la cadena PolSat, que era "la primera catástrofe de un F-16 polaco".

Numerosos altos cargos, incluyendo el presidente, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk, fueron informados y expresaron sus condolencias.

La organización del espectáculo, que iba a contar con la participación de escuadrillas de varios países, entre ellos España, ha comunicado su disposición para devolver el importe de las entradas a quienes las compraron con antelación.

El mayor Krakowian, descrito en un comunicado del ministerio de Defensa como "un aviador excepcional y un veterano de este tipo de exhibiciones", servía en la 31ª Base de Aviación Táctica de Poznań-Krzesiny y era el líder del F-16 Tiger Demo Team, una escuadrilla acrobática que representa a las Fuerzas Aéreas Polacas internacionalmente.

El inspector de las Fuerzas Aéreas, general de división Ireneusz Nowak, describió al mayor Krakowian como "no solo un excelente piloto, sino un militar con un enorme potencial", y subrayó la gran pérdida para "la pequeña comunidad de pilotos de F-16" polacos.

El AirSHOW de Radom es la exhibición aérea más grande de Polonia y una de las principales de Europa.

En el pasado, el evento ha sido escenario de otros incidentes fatales, con accidentes en 2007 donde murieron dos pilotos del equipo "Żelazny", y en 2009 con la caída de un Su-27 bielorruso que también se cobró dos vidas.