Canciller mexicano destaca "cooperación sin subordinación" con EEUU ante senador Ted Cruz

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, conversó este viernes con el senador estadounidense, Ted Cruz, sobre seguridad y economía, a la vez que remarcó la importancia de "la cooperación sin subordinación" en las relaciones bilaterales, en medio de las tensiones por el ofrecimiento del presidente Donald Trump de que tropas estadounidenses ayuden a combatir a los carteles de la droga en México.