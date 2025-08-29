Cárnica Marfrig trata de rescindir acuerdo con Minerva para la venta de plantas en Uruguay

São Paulo, 29 ago (EFE).- La cárnica brasileña Marfrig anunció este viernes que da por rescindido un acuerdo firmado con Athn Foods, subsidiaria de Minerva, para la venta de tres plantas de sacrificio de reses bovinas y ovinas en Uruguay, pero la empresa compradora consideró que el acuerdo sigue en vigor.