Cerca de 400 bomberos combaten un incendio en Portugal junto a la frontera con Galicia

Lisboa, 29 ago (EFE).- Cerca de 430 bomberos, 140 vehículos y 6 medios aéreos combaten este viernes un incendio ubicado en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España).