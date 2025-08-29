Chequia logra récord de voluntarios en su ejército desde fin del servicio militar en 2004

"El objetivo de reclutamiento es 2.100 nuevos soldados profesionales este año. Ya lo hemos logrado", confirmó el general de brigada Vladimír Studený, director de la Agencia de Personal de las Fuerzas Armadas.

El aumento se atribuye a un paquete de incentivos económicos que incluye un salario de unos 1.900 euros tras la fase de entrenamiento, así como a una estrategia de comunicación renovada.

El portal oficial del ejército, lanzado hace dos años, ha superado por primera vez los 100.000 usuarios únicos al mes, facilitando el acceso a información y procesos de reclutamiento.

Pese al éxito, el ejército afronta un problema paralelo: la elevada tasa de bajas, que en 2024 tuvo un récord con 1.450 salidas, el mayor número en la última década, y se espera que la cifra se repita este año.

Con todo, se espera que este año el ejército checo crezca en 650 personas, lo que ha sido considerado "el mejor resultados de los últimos cinco años" por fuentes de la institución.

Las Fuerzas Armadas checas cuentan actualmente con unos 30.000 soldados profesionales y 4.900 reservistas activos.

Hasta ahora, el récord histórico de reclutamiento correspondía a 2006, cuando se incorporaron 2.262 voluntarios, pero ese número se superará este año debido a que las convocatorias para lo que queda de 2025 están completas.