Cobre y oro representaron el 54 % de las exportaciones de Perú, entre enero y mayo de 2025

Las exportaciones de cobre, de enero a mayo pasados, alcanzaron un acumulado de 9.976 millones de dólares, y este metal rojo sigue siendo el líder entre los productos mineros exportados, pues representa un 30 % del total de las ventas peruanas al exterior.

China es el principal destino de las exportaciones de cobre, con el 73 % del volumen total, seguida de Japón y España, con participaciones del 7,3 % y 3,3 %, respectivamente, señaló el Boletín Estadístico Minero del ministerio peruano.

Esto confirma "el protagonismo del Asia Oriental como eje estratégico" del comercio internacional de minerales, resaltó la fuente.

A su vez, el valor acumulado de las exportaciones de oro, de enero a mayo últimos, fue de 7.833 millones de dólares, lo que significa un incremento del 38,9 %, respecto al mismo periodo de 2024.

Emiratos Árabes Unidos es el principal destino del oro con un 25,5 % de las exportaciones, seguido por Canadá e India, con participaciones del 20,2 % y 17,7 %, respectivamente.

En tanto, las exportaciones acumuladas de zinc, hasta mayo pasado, crecieron 24 % frente a lo reportado en el mismo periodo del 2024.

De igual forma, el valor total de las exportaciones de plata registró una expansión de 26,8 % respecto al mismo periodo de 2024.

Durante los primeros cinco meses del año, el zinc alcanzó una participación del 3,2 %, el plomo del 2,6 % y otros productos mineros metálicos sumaron 4,8%, con lo cual los productos minero metálicos, en su conjunto, tuvieron una representación del 64,7 % de la canasta exportadora de Perú.