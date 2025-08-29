Colombia, vencedora en una competición entre militares de países americanos en El Salvador

Ilopango (El Salvador), 29 ago (EFE).- El equipo de Colombia se proclamó vencedor de una competición entre militares de 16 países americanos clausurada este viernes en El Salvador, en la que elementos de las Fuerzas Armadas midieron sus destrezas físicas, tácticas y técnicas.