Conserveros españoles piden "rigor y seriedad" sobre la presencia de mercurio en el atún

El presidente de la patronal Anfaco-Cytam, Roberto Alonso, habló así sobre la prohibición de este pescado y sus derivados en comedores escolares de Francia por el supuesto riesgo para los niños.

Siete ciudades, entre las que están París y Lyon, han decidido proscribir el atún de los menús escolares para prevenir daños a la salud, aunque se cumplan las reglas sanitarias.

"Sorprende que la autoridad pública, que la salud pública francesa no frene este tipo de situaciones y de declaraciones poco fundadas que promueven el alarmismo", enfatizó Alonso.

Recordó que los límites del mercurio "no se establecen por capricho", sino que son "seguros" pues, de lo contrario, "se prohibirían".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la deshidratación, ha citado estudios en los que apunta que "el mismo contenido mercurio de la materia prima, lo tienes en una lata", con lo que rechaza otros de los argumentos esgrimidos para la decisión que se ha adoptado en Francia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es rotundamente falso eso de que se concentra y de que estamos dando mercurio concentrado", quiso rebatir.

También señaló que "se juega" con el concepto de recomendación semanal de ingesta. Según Alonso, "nadie que coma una dieta variada, supera semanalmente de forma recurrente y constante el límite a día de hoy establecido semanalmente".

En este punto, recordó que el consumo de atún por parte de la sociedad española está cayendo por lo que "es falso de la sociedad esté expuesta a un riesgo por esta cuestión".