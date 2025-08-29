Desaparecen seis fotografías sobre cerámica del famoso mural 'El beso' de Barcelona

Los responsables municipales investigan cómo ha podido ocurrir y trabajan para identificar cuáles son las baldosas del mosaico desaparecidas, que conforman una hilera vertical, y reponerlas.

El mural, conocido popularmente como 'El beso', se instaló en 2014 en una plaza del Barrio Gótico y está confeccionado a partir de fotografías facilitadas por la ciudadanía.

A primera vista, desde lejos, es la imagen de dos rostros que se besan apasionadamente, pero cuando uno se acerca, descubre miles de imágenes representadas en pequeñas piezas de cerámica colocadas a modo de mosaico, una obra de los artistas Joan Fontcuberta y Antoni Cumella.