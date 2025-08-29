Mundo

Desaparecen seis fotografías sobre cerámica del famoso mural 'El beso' de Barcelona

Barcelona, 29 ago (EFE).- Seis imágenes sobre cerámica de las 4.000 que forman el mural 'El mundo nace en cada beso', uno de los lugares más fotografiados de la ciudad española de Barcelona, han desaparecido, según confirmó este viernes a EFE el Ayuntamiento.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 15:50
Los responsables municipales investigan cómo ha podido ocurrir y trabajan para identificar cuáles son las baldosas del mosaico desaparecidas, que conforman una hilera vertical, y reponerlas.

El mural, conocido popularmente como 'El beso', se instaló en 2014 en una plaza del Barrio Gótico y está confeccionado a partir de fotografías facilitadas por la ciudadanía.

A primera vista, desde lejos, es la imagen de dos rostros que se besan apasionadamente, pero cuando uno se acerca, descubre miles de imágenes representadas en pequeñas piezas de cerámica colocadas a modo de mosaico, una obra de los artistas Joan Fontcuberta y Antoni Cumella.

