Detenido en Portugal un hombre acusado de 17 delitos de incendio en zona de Ponte da Barca

Lisboa, 29 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo a un hombre acusado de, por lo menos, 17 delitos de incendio forestal en el norte del país, en una zona cercana a la frontera con España.