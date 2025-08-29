EE.UU. planea repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodia, según CNN

Miami (EE.UU.), 29 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos está preparando la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a EE.UU. y que se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, informaron este viernes fuentes cercanas al proceso al medio local CNN.