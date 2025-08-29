El desempleo en Chile se situó en el 8,7 % durante el trimestre de mayo a julio

Según detalló el organismo, los resultados se explican por el aumento en igual magnitud de la fuerza de trabajo y de las personas ocupadas en 0,8 %.

Por su parte, las personas desocupadas crecieron 1 %, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5 %) y por quienes se encontraban cesantes (0,5 %).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7 %, aumentando 0,6 puntos porcentuales en el período, producto del ascenso de 1,3 % de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6 % registrado por las mujeres ocupadas.

En cuanto a la informalidad, tasa de ocupación se ubicó en 26 %, decreciendo 0,4 puntos en doce meses.

La Región Metropolitana, que alberga la capital, alcanzó una tasa de desocupación del 9,2 % en el trimestre mayo – julio 2025, con un alza de 0,4 puntos en doce meses.

Chile se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

En contra de lo pronosticado, en 2023 Chile esquivó la contracción y el PIB cerró con un tímido crecimiento del 0,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %.

Para este año, el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %.