El euro sube hasta 1,17 dólares tras datos de la economía de EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1695 dólares, frente a los 1,1669 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1658 dólares.

La inflación (índice de precios de gastos de consumo personal, PCE) subió en EEUU en julio un 2,6 % interanual, sin cambios con respecto al mes anterior.

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller, dijo que no considera que sea necesario un recorte grande los tipos de interés en septiembre dados los actuales datos económicos y que apoyaría una bajada de 25 puntos básicos.

De hecho el crecimiento de la economía de EEUU en el segundo trimestre fue revisado al alza, la semana pasada bajaron las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en el país y la inflación se mantiene, aunque la confianza del consumidor empeoró en agosto más de lo esperado.

Cifras económicas de la zona del euro apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

La inflación armonizada se estabiliza en las principales economías de la zona del euro por lo que el BCE no tendrá necesidad de bajar sus tipos de interés en septiembre.

La inflación subió en agosto en Alemania un 2,1 %, se mantuvo en España en el 2,7 % y en Italia en el 1,7 %, pero cayó en Francia hasta el 0,8 %, muy por debajo del objetivo del 2 % del BCE.

Las ventas minoristas subieron en junio en Alemania un 1,9 % interanual, pero bajaron un 1,5 % respecto al mes anterior.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1651 y 1,1699 dólares.