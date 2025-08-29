El Gobierno británico gana recurso y evita el desalojo de un hotel de migrantes en Londres

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló a favor del Ayuntamiento de Epping Forest (al norte de la capital británica) y ordenó desalojar antes del 12 de septiembre el hotel Bell de la localidad, donde se alojan más de un centenar de solicitantes de asilo y que ha sido centro de protestas y contraprotestas.

Esta sentencia judicial fue considerada "gravemente errónea en cuanto al fondo", dado que éste "obvió la consecuencia obvia de que el cierre de un centro implica que es necesario identificar capacidad en otra parte del sistema", según relató el juez David Bean, uno de los tres magistrados que dictaminó.

Durante la primera vista en el Tribunal Superior, los abogados del Ministerio de Interior británico (Home Office, en inglés) alegaron que la orden de desalojo podría afectar a su capacidad de acoger a solicitantes de asilo en todo el Reino Unido.

Los magistrados de la Corte de Apelación sostuvieron además que la medida cautelar podría incentivar a otros ayuntamientos a acudir a la justicia en busca de fallos que obliguen al desalojo de hoteles de migrantes, y señalaron que el juez Eyre "se negó a sí mismo a considerar factores de interés público más amplios".

De hecho, tras la decisión del Tribunal Superior, los líderes del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y del populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, anunciaron que los ayuntamientos gobernados bajo sus siglas acudirían a los tribunales para conseguir las mismas medidas.

"El posible impacto acumulativo de tales solicitudes 'ad hoc' fue una consideración importante que no fue tenida en cuenta por el juez", explicó el juez Bean.

"Las comunidades locales no deberían pagar el precio del fallo total de los Laboristas en la inmigración ilegal", dijo Badenoch en un mensaje en su cuenta de X, en el que calificó de "revés" la decisión de este viernes, mientras que, en la misma plataforma, Farage sostuvo que "los inmigrantes ilegales tienen más derechos que los británicos según Starmer".

El hotel Bell, en el que en la actualidad residen 138 migrantes, ha sido centro de protestas desde que se acusara a un migrante de origen etíope, Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, de 38 años y residente en el hotel, la agresión sexual por supuestamente intentar besar a una niña de 14 años en la localidad.

Es la tercera vez que acoge solicitantes de asilo, ya que también se utilizó entre mayo de 2020 y marzo de 2021, y entre octubre de 2022 y abril de 2024.