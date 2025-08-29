El Kremlin dice que el potencial de la asociación ruso-china aún está lejos de plasmarse

Moscú, 29 ago (EFE).- El Kremlin declaró hoy que Moscú y Pekín coinciden en que el potencial de la asociación ruso-china aún está lejos de plasmase, en vísperas de la visita de cuatro días que iniciará el próximo domingo a China el presidente de Rusia, Vladímir Putin.