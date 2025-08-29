El Parlamento iraní prepara una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

El parlamentario conservador Hossein Ali Haji Deligani anunció la preparación del texto legislativo, que espera que pueda ser presentado ante el hemiciclo la semana que viene, informó la agencia Mehr.

“Los tres países europeos (Reino Unido, Alemania y Francia) lamentarán sus acciones contra Irán”, dijo Deligani.

El proyecto de ley establece el abandono del TNP, al que Irán se unió en 1970, una amenaza que ha repetido el país persa en periodos de tensiones por su programa nuclear, la última vez durante la guerra de los 12 días con Israel en junio.

El TNP compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ley también busca detener toda negociación con Estados Unidos, y el E3, como se conoce a los tres países europeos que forman parte del acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó en 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Teherán y Washington mantenían negociaciones indirectas acerca del programa nuclear iraní, pero estas conversaciones se detuvieron tras el inicio de la guerra por parte de tel Aviv el 13 de junio, un conflicto en el que Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones atómicas iraníes.

Al mismo tiempo, el proyecto establece la paralización de la cooperación de Irán con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), algo que ya sucede desde el conflicto con el Estado judío.

La ley deberá ser aprobada por el Parlamento y recibir el visto bueno del Consejo de los Guardianes, órgano que veta las leyes, además del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

El E3 inició ayer el proceso de reimposición de las sanciones -de 30 días de duración- al considerar que Irán ha incumplido de forma "clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015 con acciones que tienen “graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear”.

Teherán, por su parte, sostiene que fue Estados Unidos quien abandonó en 2018 el pacto que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones y reimpuso medidas punitivas, ante la pasividad de los países europeos y la Unión Europea (UE).

Tras la salida de Estados Unidos del pacto, Irán espero un año para comenzar a enriquecer uranio por encima de lo permitido en el acuerdo y ahora cuenta con 400 kilos de material al 60 %, muy por encima de lo necesario para uso civil.

Tras el anuncio europeo de ayer, ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió que responderá de “manera apropiada” a la acción que calificó de “ilegal” e “inválida”.