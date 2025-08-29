El petróleo Brent baja un 0,73 % hasta los 68,12 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,50 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,62 dólares.

El Brent cerró la semana a la baja porque los inversores cambiaron su foco hacia la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), donde decidirán si continuar con sus planes de aumento de producción para recuperar participación de mercado, pues temen que esto implique un superávit de oferta a nivel global.

Los inventarios de crudo estadounidenses mostraron reducciones mayores a las esperadas en la semana que finalizó el 22 de agosto, pero el mercado prevé que el final de la época estival y de las vacaciones supondrá una reducción en la demanda de crudo.

El valor del 'oro negro' ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias esta semana, pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania y las posibles interrupciones de suministro de crudo ruso, afectado por los recientes ataques ucranianos en refinerías del país y los recientes aranceles del 50 % impuestos por Washington a la India por comprar petróleo a Moscú.

