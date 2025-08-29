El PIB de Italia descendió un 0,1 % en el segundo trimestre del año

Roma, 29 ago (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de Italia bajó un 0,1 % en el segundo trimestre del año respecto a los anteriores tres meses y creció un 0,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).