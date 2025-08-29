Mundo

El PIB de Italia descendió un 0,1 % en el segundo trimestre del año

Roma, 29 ago (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de Italia bajó un 0,1 % en el segundo trimestre del año respecto a los anteriores tres meses y creció un 0,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 05:50
El crecimiento de la economía previsto para 2025, que se alcanzaría si el PIB no registrara cambios en lo que resta del año, se sigue estimando en el 0,5%.

En comparación con el trimestre anterior, los principales sectores de la demanda interna mostraron un consumo final interno estable y un crecimiento del 1 % en la inversión fija bruta; las importaciones aumentaron un 0,4 % y las exportaciones disminuyeron un 1,7 %.

La ligera disminución del PIB se debe a la nula contribución del consumo de los hogares y del sector público, así como del gasto en administración pública, a las contribuciones positivas de la inversión de 0,2 puntos porcentuales y a la variación de existencias de 0,4 puntos, en comparación con la contribución negativa de la demanda externa neta de 0,7 puntos.

En términos de valor añadido, la agricultura, la silvicultura y la pesca disminuyeron un 0,6% y la industria un 0,3%, mientras que los servicios se mantuvieron estables.

