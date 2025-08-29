El PIB de Italia descendió un 0,1 % en el segundo trimestre del año

El crecimiento de la economía previsto para 2025, que se alcanzaría si el PIB no registrara cambios en lo que resta del año, se sigue estimando en el 0,5%.
En comparación con el trimestre anterior, los principales sectores de la demanda interna mostraron un consumo final interno estable y un crecimiento del 1 % en la inversión fija bruta; las importaciones aumentaron un 0,4 % y las exportaciones disminuyeron un 1,7 %.
La ligera disminución del PIB se debe a la nula contribución del consumo de los hogares y del sector público, así como del gasto en administración pública, a las contribuciones positivas de la inversión de 0,2 puntos porcentuales y a la variación de existencias de 0,4 puntos, en comparación con la contribución negativa de la demanda externa neta de 0,7 puntos.
En términos de valor añadido, la agricultura, la silvicultura y la pesca disminuyeron un 0,6% y la industria un 0,3%, mientras que los servicios se mantuvieron estables.
