El PIB francés creció un 0,3 % en el segundo trimestre, después de un 0,1 % en el primero

París, 29 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Francia creció un 0,3 % en el segundo trimestre, esencialmente por la variación de existencias de las empresas, y eso significa una ligera aceleración con respecto al 0,1 % constatado en el primero.