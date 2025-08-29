El presidente de Ecuador es recibido por los príncipes herederos de Japón

Noboa y su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, fueron recibidos por sus altezas imperiales en la residencia oficial de la pareja en Tokio, una audiencia que Quito calificó como "un gesto de cordialidad y respecto mutuo" y que pone en valor "la relación entre Ecuador y Japón"

En el encuentro, el también jefe de Estado ecuatoriano agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y subrayó los más de cien años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, "construidas sobre la cooperación y la amistad", según un comunicado publicado por la Presidencia del país sudamericano.

El mandatario ecuatoriano le trasladó a los príncipes de Akishino el agradecimiento de Ecuador por el apoyo que Japón siempre le ha prestado al país en situaciones de emergencia "y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural de gran valor", de acuerdo al texto.

Asimismo, compartió con la pareja -hermano menor y cuñada del actual emperador, Naruhito-, el interés de su país en materia de conservación de la biodiversidad y dialogó con ellos sobre las investigaciones para la protección medioambiental que se están llevando a cabo en torno a la reserva natural ecuatoriana más importante, las Islas Galápagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Noboa puso así fin a la agenda oficial de la visita que realizó desde el martes a Japón y durante la que se reunió con representantes de la mayor patronal japonesa, presidió un foro donde presentó los atractivos de Ecuador a inversores nipones y compartió tiempo con la comunidad ecuatoriana residente en Japón y organismos orientados a las relaciones amistosas entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente ecuatoriano también mantuvo, en la víspera, una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se comprometió a impulsar la adopción de un acuerdo comercial bilateral.

Noboa partirá el sábado hacia Vietnam para una visita de tres días en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades.