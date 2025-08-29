El presidente de Portugal celebra el 200 aniversario de las relaciones con Brasil

En una nota publicada en la página web de la Presidencia lusa, Rebelo de Sousa subrayó que han sido "200 años de fraternidad entre pueblos, estados, historias, culturas, experiencias sociales, económicas y políticas".
"Saluda, en especial, a los millones de brasileños y portugueses que, a lo largo de estos dos siglos, en Brasil, en Portugal, en todo el mundo, han construido una comunidad que hoy se afirma" en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y "en muchas otras instituciones universales".
En palabras del mandatario, Portugal y Brasil son "piedras angulares en el diálogo entre continentes para la construcción de un mundo mejor, más pacífico, más justo y más humano".
Por último, reafirmó a su homólogo brasileño, Luís Inácio Lula da Silva, "la misma firme intención manifestada hace 200 años por el rey João VI al emperador Pedro I en la apertura de un nuevo ciclo histórico en las relaciones diplomáticas entre los dos pueblos y las dos patrias hermanas".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy