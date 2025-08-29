Empresarios japoneses e indios llaman a ampliar el libre comercio entre sus países

Reunidos en el Foro Económico India-Japón, en el que participaron ambos líderes, los empresarios destacaron en un comunicado "la importancia de revisar el Acuerdo de Asociación Económica Integral para seguir fortaleciendo los lazos económicos bilaterales".

Modi ensalzó durante el foro los "profundos vínculos económicos" que unen a la India y Japón, antes de reunirse con Ishiba en el marco de una visita oficial de dos días en la que se espera que ambos líderes refuercen su cooperación económica y de seguridad.

Sin embargo, a pesar de los lazos que unen a ambos países y de la ambición de Nueva Delhi de convertirse en el "trampolín" para las empresas japonesas hacia países menos desarrollados, los empresarios de ambos países subrayaron las trabas existentes al comercio.

"El entorno de inversión de la India aún tiene margen de mejora", indicaron los empresarios, urgiendo al Gobierno indio a agilizar la resolución de litigios fiscales o armonizar su legislación con las normas internacionales, entre otras medidas.

Paralelamente, la llegada prevista de más de 50.000 trabajadores cualificados de la India a Japón también suscitó inquietudes sobre su acomodamiento y formación entre los empresarios, en medio del creciente escepticismo público en torno a la inmigración ante al auge de partidos de corte ultraconservador y abiertamente xenófobo.

"Es esencial no solo proporcionar formación en lengua japonesa y educación sobre la cultura y las costumbres japonesas, sino también (...) que las empresas japonesas refuercen sus sistemas internos para adaptarse mejor a la diversidad de talentos", indicaron.

La India y Japón han estrechado sus lazos en años recientes para contrarrestar la influencia de Pekín en la región, y el encuentro entre Modi e Ishiba tiene lugar justo antes de que el mandatario indio realice su primera visita a China en siete años para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) el 31 de agosto.