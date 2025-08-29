España propondrá a la UE la adopción de un plan para "romper" la hambruna en Gaza

Así lo indicó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en unas declaraciones facilitadas por el Ministerio antes de asistir a la reunión en la capital danesa, en la que se hablará este viernes y sábado sobre la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

Se trata de un momento "crucial" para España y para Europa "en el que se tiene que oír nuestra voz en defensa de la paz, del derecho internacional, de las Naciones Unidas y de todo aquello que somos los europeos", aseguró Albares.

Por ello, respecto a la situación en Gaza, el ministro apostó por ampliar la lista de sancionados "a todos aquellos que quieren malograr" la solución de los dos Estados que, señaló, "traerá paz y estabilidad a Oriente Medio" y por garantizar que nadie en la UE venda armas a Israel para continuar la guerra.

También destacó la necesidad de apoyar a la Autoridad Palestina para que no se la asfixie económicamente, por lo que consideró que el respaldo financiero de la UE es "absolutamente vital".

Respecto a Ucrania, el responsable de la diplomacia española destacó que Rusia no da ningún signo de querer un alto el fuego y por eso ha pedido que se redoble el apoyo de la UE en defensa de los ucranianos porque la seguridad de ese país es también la de Europa.

"Y porque el agresor no puede tener premio, a no ser que queramos un mundo más inestable", advirtió Albares, quien indicó que en las próximas semanas "Europa se juega su alma; sus intereses pero también sus valores, quienes somos en el mundo y como nos perciben".

El encuentro de Copenhague dedicará dos sesiones de trabajo a Ucrania: una sobre el aumento de sanciones a Rusia y otra sobre los activos congelados; sobre la situación en Oriente Medio se tratará también la solicitud de Suecia y Países Bajos de que la UE adopte medidas más duras contra Israel y el grupo palestino Hamás.