España y otros cinco países piden a Israel el cese inmediato de las "operaciones" en Gaza

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de los países citados destacan que esta nueva ofensiva de Israel "abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento intolerable para ambas partes".

"La destrucción sistemática de infraestructuras civiles esenciales, incluidos lugares que sirven de refugio a civiles desplazados extremadamente vulnerables, es inaceptable", remarcan en una nota difundida por el Ministerio español de Asunto Exteriores.

Insisten en que la intensificación de las operaciones militares "pondrá en peligro" la vida de los rehenes que permanecen en poder del movimiento islámico de Hamás y "provocará la intolerable muerte de civiles palestinos inocentes, entre ellos mujeres, niños y ancianos".

Además, denuncian los ministros el desplazamiento forzoso de palestinos, una cuestión que constituye una violación flagrante del Derecho internacional, denuncian.

"Nos produce horror la confirmación, por parte de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (de la ONU), de la hambruna en la gobernación de Gaza y la previsión de que se extienda a las zonas circundantes en las próximas semanas", añaden.

En este sentido, instan los responsables de Exteriores a Israel a que cumpla con las obligaciones humanitarias que exige el Derecho internacional y reiteran que la situación humanitaria sigue siendo "crítica y debe abordarse de inmediato".

En este sentido, reclaman que se permita a los organismos de las Naciones Unidas y a las ONG trabajar "plenamente" sobre el terreno para aliviar la catástrofe, conforme a los principios humanitarios: "Es necesaria una acción humanitaria inmediata y a gran escala", zanjan.

Expresan también los firmantes la preocupación por la expansión de la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania que, remarcan, son ilegales conforme al Derecho internacional e instan Israel a que "revoque su decisión".

"La comunidad internacional no permanecerá callada ante las violaciones de los derechos humanos, y seguiremos trabajando intensamente por la paz", asegura el comunicado. Los países firmantes seguirán apoyando los esfuerzos de mediación y pidiendo a ambas partes un acuerdo de alto el fuego permanente que allane el camino hacia la paz.

Y siguen demandando la "liberación inmediata de todos los rehenes" y "la entrada rápida y sin obstáculos de ayuda humanitaria a gran escala en toda Gaza".

Suscriben Tanja Fajon (Eslovenia); José Manuel Albares (España); Simon Harris (Irlanda); Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir (Islandia); Xavier Bettel (Luxemburgo) y Espen Barth Eide (Noruega).

Cerca de 63.000 palestinos han sido asesinados y otros 158.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza lanzados desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, después de que el brazo armado de Hamás asesinara a 1.200 personas en territorio israelí y secuestrara a 250.