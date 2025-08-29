Explota gasolinera en la región rusa de Daguestán, la tercera en poco más de dos años

Según informó el canal de Telegram Mash, la explosión tuvo lugar en la localidad de Sulevkent del distrito de Javasiurt, unos 75 kilómetros al noroeste de Majachkalá, la capital regional.
Hasta ahora se desconoce el posible número de víctimas.
El medio publicó un vídeo en el que se observan primero llamaradas de varios metros de altura y luego una gigantesca explosión que provoca una inmensa esfera de fuego.
"Los lugareños se están evacuando", señaló Mash.
Las tres explosiones se han sucedido con intervalos cercanos a un año: la más reciente tuvo lugar a fines de septiembre de 2024 y secobró 12 vidas, la anterior -poco más de un año antes- costó la vida a 35 personas e hirió a 80.