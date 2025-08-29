Explota gasolinera en la región rusa de Daguestán, la tercera en poco más de dos años

Moscú, 29 ago (EFE).- Una gasolinera explotó hoy en la región rusa de Daguestán, el tercer incidente de este tipo en poco más de dos años tras dos emergencias que costaron la vida a varias decenas de personas en 2023 y 2024.