Fico será el único líder de la UE en asistir al desfile militar de Pekín

Praga, 29 ago (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, será el único líder de la Unión Europea (UE) que asistirá el próximo 3 de septiembre al desfile militar en la plaza de Tiananmen de Pekín, con motivo de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, informó este viernes el diario 'Pravda'.