Francia entrega a España a un marroquí huido tras agresión que causó disturbios racistas

El sospechoso fue entregado en la frontera de Irún (norte) y detenido por las fuerzas españolas de seguridad, pues tenía prohibida la salida del país.

Es uno de los dos jóvenes que acompañaban al presunto autor material de la agresión, un suceso que caldeó los ánimos contra la población magrebí local, con altercados instigados por grupos de extrema derecha ajenos a la localidad, de 40.000 habitantes, con un tercio de inmigrantes.

Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, está acusado de un delito de omisión del deber de socorro, motivo por el que un juzgado dictó medidas cautelares contra él, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Sin embargo, pudo huir y cruzar a Francia, hasta que la policía de ese país lo interceptó y, al comprobar que no tenía documentación, lo devolvió a España este miércoles, según las mismas fuentes.

Por el contrario, el presunto autor material de la agresión de Torre Pacheco, que no residía en el municipio, pudo ser detenido a los pocos días de los hechos antes de pasar a Francia, como también pretendía.

La agresión generó indignación entre los vecinos de Torre Pacheco, que convocaron protestas en la vía pública, a las que se unieron rápidamente grupos ultraderechistas con llamamientos en redes para trasladarse desde otras partes de España.

Las autoridades tuvieron que reforzar la presencia policial en Torre Pacheco para impedir que continuaran los disturbios, por los que fueron detenidas más de diez personas.

Además, un juzgado clausuró dos canales de Telegram relacionados entre sí donde los grupos xenófobos Deport Them Now UE y Deport Them Now Spain publicaban proclamas contra inmigrantes e incitaban a la violencia.