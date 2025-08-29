Gobierno de Maduro advierte a EE.UU. que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad"

Caracas, 29 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a Estados Unidos que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad" y "pesadilla", luego de que el país norteamericano planteara un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.