Hamás avisa a Israel que la invasión de Gaza le costará "la sangre de sus soldados"

Jerusalén, 29 ago (EFE).- Las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, avisó este viernes a Israel de que, si sigue con sus planes de invadir la ciudad de Gaza, le va a costar "la sangre de soldados" israelíes y aumentará además las posibilidades de que haya nuevos secuestros de soldados.