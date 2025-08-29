Investigan en Jamaica una serie de amenazas de bomba contra instituciones públicas

Las amenazas de bomba, aparentemente coordinadas, han tenido como blanco varias agencias y oficinas gubernamentales, incluida la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía.
"Mientras las investigaciones sobre la autenticidad de estas amenazas continúan, recordamos al público que estas acciones no solo son imprudentes, sino también criminales", indicó la JCF en un comunicado.
La Policía advirtió "encarecidamente a cualquier persona o grupo que contemple estas actividades que desista de inmediato".
"La JCF investigará todas las pistas para garantizar que los responsables sean identificados y respondan ante la ley", indicaron.
El texto apuntó que, aunque todas las amenazas recibidas hasta la fecha han resultado infundadas, la JCF continúa tratando cada informe "con la máxima seriedad" e investigará todas las pistas.
"Nuestros equipos especializados están respondiendo activamente y se están aplicando los protocolos de seguridad necesarios para proteger al personal, al público y a los servicios esenciales", agregó la nota.
La JCF instó a todas las instituciones y al público a mantenerse alerta, actuar con cautela e informar de inmediato sobre cualquier actividad o información sospechosa al número de Emergencias Policiales 119.
Jamaica celebra el próximo 3 de septiembre elecciones generales en las que el primer ministro, Andrew Holness, busca revalidar para un tercer mandato consecutivo.