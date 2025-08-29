Israel asegura que ha matado a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

Jerusalén, 29 ago (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este viernes que en la última semana ha matado a Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida, a quien identificó como el "jefe" de la facción gazatí del grupo terrorista Estado Islámico (EI).