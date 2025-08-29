Israel mata a 40 palestinos en sus ataques contra Gaza desde anoche

Según el recuento, hasta las 11.00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.

Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.

Desde hace días, los residentes han visto maquinaria israelí excavando al este de la ciudad, mientras en el norte del enclave el Ejército avanza lentamente hacia el interior de la ciudad de Gaza, cuya conquista ha ordenado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Más de 62.900 personas han muerto y 159.000 han resultado heridas por fuego israelí desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

