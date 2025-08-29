Israel mató a 57 gazatíes el jueves, 23 mientras buscaban ayuda humanitaria

Además, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de dos personas que murieron en jornadas anteriores y habían quedado enterrados bajo los escombros de la Franja.

En total, desde que comenzó la ofensiva de Israel, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 63.025 personas han muerto y más de 159.000 han resultado heridas en el pequeño territorio, según el registro de las autoridades sanitarias.

Además, 322 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos, según la Sanidad gazatí.